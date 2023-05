Válka mezi Disneyem a Floridou graduje. Stát přijde o obrovskou investici

Šéf zábavních parků Walta Disneyho, Josh D'Amaro, odeslal ve čtvrtek zaměstnancům interní mail o tom, že firmu „měnící se obchodní podmínky přiměly přehodnotit jejich plány“, uvádí Washington Post . Četlo jej na 2000 pracovníků, kteří se měli stěhovat do nového kancelářského komplexu u jezera Nona nedaleko floridského Orlanda, jehož výstavba měla vyjít na v přepočtu 19 miliard Kč.

Podle původních plánů měla tato investice přinést podporu dalších lokálních pracovních míst a stát měl získat peníze z odvedených daní, i když zároveň Disneymu přišla vhod pobídka za stovky milionů dolarů během 20 let za výstavbu a obsazení komplexu. S tím vším je zřejmě konec, jelikož se nepodařilo vyřešit spory mezi vedením společnosti a floridským guvernérem za republikány (a podle odhadů i možným vyzyvatelem Donalda Trumpa v primárkách) Ronem DeSantisem.

Spory se přesunuly do byznysové roviny, když politici omezili Disneymu – největšímu plátci daní ve státě – možnosti volně spravovat své pozemky o velikosti 25 000 akrů, jako by se jednalo o okres, a dali zde větší pravomoci státu, což skončilo žalobou ze strany mediální korporace kvůli údajnému porušení smluv. DeSantis prohlásil, že by „woke Disney“ neměl mít ve státě právo na žádné zvláštní zacházení, čímž odkazoval právě na požadavek o zrušení samosprávných pravomocí v Orlandu.