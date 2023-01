Lidstvo nasadilo zběsilé tempo. Za šest let vytěžilo celé 20. století

Vyplývá to z nové studie Circularity Gap Report nadace Circle Economy a společnosti Deloitte, zveřejněné na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

„Ukazuje to, nakolik je globální ekonomika závislá na nových primárních materiálech. Je tady obrovský potenciál pro využití druhotných materiálů,“ řekl vedoucí výzkumu nadace Circle Economy Matthew Fraser.

Tempo, kterým lidstvo těží materiály ze země, je závratné. Dokument odhaduje, že za posledních šest let se jich vydolovalo 100 miliard tun, to znamená tolik, co za celé 20. století. Může jít o ropu, nerostné suroviny, drahé kovy, uhlí a další materiály, které se dají na konci svého životního cyklu znovu zužitkovat.