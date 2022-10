Neplýtvat, recyklovat, nevlastnit. Kdy přejdeme na cirkulární ekonomiku?

Během přípravy jsem se snažil najít co nejvíc praktických příkladů cirkulární ekonomiky. Ten pojem je totiž dost abstraktní a rád bych, aby si ho všichni dokázali představit. Objevil jsem například, že firma Philips nabízí svoje žárovky a osvětlení do kanceláří jako službu. Místo toho, aby si třeba Seznam Zprávy koupily vlastní svítidla a najímaly údržbářskou firmu na jejich provoz, revizi a opravy, uzavřou smlouvu na 20 let s firmou Philips, která se o instalaci, funkčnost a údržbu stará sama. Je tedy cirkulární ekonomika přesun společnosti k tomu, aby měla na každou drobnost předplatné?

Ano, řekl bych, že je to snaha jít o krok dál od aktuálně vysloveně produktově založené ekonomiky. Do ekonomiky, která je víc založená na podobných službách. Jedna definice cirkulární ekonomiky je, že je to pokrývání potřeb a poskytování služeb s co nejméně primárními materiály. Pokud se jako jednotlivec nebo firma zamyslíte, čeho potřebujete docílit, velmi často se můžeme dobrat toho, že nástroj k tomu potřebný vůbec nepotřebujeme vlastnit.