Firmy můžou do eura už teď, chlubí se vláda. Žádná velká změna to ale není

„Možnost přechodu na funkční měnu je určitě dobrá iniciativa a pro spoustu firem to může být užitečný krok,“ uvádí Miroslav Šmíd, expert auditorské firmy PwC Česká republika na finanční reporting a kapitálové trhy. Žádnou lavinu zájmu mezi firemními klienty ale nezaznamenal. „Mimo jiné proto, že společně s novelou zákona o účetnictví nedošlo k novelizaci všech navazujících daňových předpisů,“ dodává Šmíd.

A podobně novinku hodnotí i jiní poradci. „Že by to byla nějaká masová věc, to se říct nedá. Jde spíš jen o jednotky firem,“ říká k zájmu o přechod na cizí funkční měnu Tomáš Kachlík z auditní divize společnosti Deloitte.