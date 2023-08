Němci povolili klíčový plynovod. Pomůže i Česku

S výstavbou terminálů na LNG začalo Německo loni v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Díky terminálům se země dokázala zbavit závislosti na plynu z Ruska. Spolková vláda počítá celkem s pěti terminály se státní účastí. Prozatím byla uvedena do provozu dvě zařízení, a to v dolnosaském Wilhelmshavenu a v Brunsbüttelu ve Šlesvicku-Holštýnsku. Další vzniknou ve Stade a opět ve Wilhelmshavenu. Pátou lokalitou je zmíněný Mukran s propojením do Lubminu.

Pokud by k dohodě nedošlo, nebude to mít na Evropu bezprostřední dopad, neboť z Austrálie do Evropy míří jen zlomek její produkce. Ale tradiční kupci australského plynu – tedy Čína a Japonsko – by museli začít nakupovat z jiných zdrojů obvykle mířících i do Evropy. A to už by s cenou zahýbalo.