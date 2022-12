Potraviny rekordně zdražují. Kdo za to může

„Evropská unie i různé agentury vydávají virtuálně spočítanou cenu mléka na základě obchodování s komoditami. Smluvní cena kopíruje tuto virtuální cenu, není to sice povinné, ale je to nepsané pravidlo,“ říká předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček.

Do jisté míry mají pravdu také obchodníci, když tvrdí, že nejmasivněji ze všech letos zdražují zemědělci. Potraviny a nealkoholické nápoje od začátku roku do října v obchodech zdražily o 15 procent, zatímco živočišná výroba o 22 procent a rostlinná výroba dokonce o 42 procent.

Obchodníci a zemědělci si jdou po krku. V červenci mediálně rezonovalo prohlášení Tomáše Prouzy, prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu, který na twitteru napsal: „Zemědělci pokračují v masivním zdražování. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 42,5 procenta.“ Dodal, že naproti tomu ceny potravin v obchodech rostly jen o 18 procent, protože potravináři a obchod dělají všechno pro to, aby ceny na pultech rostly co nejpomaleji.

„Zpracování cukrové řepy a výroba cukru je energeticky velice náročný proces, zároveň bohužel nemůžeme přesunout výrobu na později,“ vysvětlil mluvčí firmy Jakub Hradiský. Změna technologií, kterou cukrovar zvažuje, by byla možná nejdříve za dva roky. Cukr se vyrábí pouze přes zimu od září do ledna. Skokově zdražil v říjnu, když jeho cena vyskočila o 12 korun.

Tuzemská inflace dál dramaticky stoupá. V květnu dosáhla úrovně 16 procent, tedy jen o málo nižší, než jakou vykazují Ukrajina a Rusko, pohroužené do válečného konfliktu. Obzvlášť citelně se růst cen v tuzemských obchodech projevuje u potravin. Jak to dopadá na spotřebitele? A jak na výrobce?

Zřejmě ve všech oblastech by se našly firmy, které zdražily víc, než jim vzrostly náklady. Třeba proto, aby si udělaly finanční polštář na horší časy. „Máme energie zafixované až do roku 2023, ale zdražili jsme už letos, abychom měli rezervu na horší časy,“ přiznal se v rozhovoru šéf jedné z českých firem, která vyrábí sladkosti. Obchodní řetězce mají ve svém týmu lidi, kteří prověřují, zda je navýšení dodavatelských cen „oprávněné“, ale do smluv s energetickými firmami nevidí.

„V současné době prodáváme vepřové za 40 korun na kilogram, což by za normálních okolností byla vynikající cena. Ovšem kvůli rostoucím cenám krmiv a energií se nám zvýšily náklady na kilogram na 42 koruny. A to máme ještě štěstí, že si krmiva vyrábíme sami, takže si je účtujeme za nákladové ceny,“ popsal Vít Šimon ze Zemědělského družstva Maleč.

U mléka je důvodem vyšší ceny ještě jedna věc. „Až do září v západní Evropě mléko chybělo a čeští zemědělci surovinu více vyváželi do Německa. I to roztáčí cenovou spirálu,“ popsal Kopáček. V Německu prodají mléčné farmy litr za 15 korun, minimálně o 2 koruny víc, než platí tuzemské mlékárny. „Obávám se, že až třetina syrového mléka odteče do zahraničí,“ vyhlíží. I tak by nemělo mléko v Česku chybět.