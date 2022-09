Nouza: Firmy přicházejí o zakázky. Pokud vláda nezasáhne, čeká nás armagedon

Současný stav – ať už z hlediska cen materiálů, nebo energií –, znamená obrovské riziko toho, že řada společnosti, a teď myslím celý sektor stavebnictví včetně výrobců nebo dodavatelů stavebních prací, zkrachuje. To je bohužel realita. Jen si ještě neodpustím jednu poznámku. Do současné chvíle jdou všechny zvýšené náklady za zhotoviteli stavebních prací, protože pokud výrobci mohli zvýšené náklady nějakým způsobem promítnout do cen, tak z hlediska zákona o veřejných zakázkách zhotovitelé toho schopni do dnešního dne nebyli. Výsledkem je, že zvýšené náklady jdou za nimi.