Nouze naučila lidi lásce k opravám. Počet kutilů roste

„Vždycky to bylo součástí mého života. Zachraňuji věci,“ prozradila Ashová zpravodajskému serveru BBC. Během lockdownu se jí prý povedlo opravit protékající záchod, ledničku a následně i rozbitý vysavač. „Vždycky to stojí za pokus,“ říká Ashová. „Cítím pokaždé obrovské zadostiučinění, protože to vždycky stojí o dost méně, než kdybych si zavolala nějakého opraváře.“