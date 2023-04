Obří croissant, ekodesign i originální marketing. Ukrajinky obohacují Česko

Oksana Kulacheková vyráběla v ukrajinském Chersonu dorty pro své známé. Z města ale kvůli válce vyprchal takřka celý život. Nyní dorty připravuje v Česku a k tomu si založila pekárnu. Do tuzemska přišla už před válkou na Ukrajině za dcerou, která zde studovala architekturu na ČVUT, a pustila se do podnikání. „Máme pekárnu s obchůdkem na Žižkově, kde peču každý den od šesti ráno do dvou a pak do pěti vyřizuji maily, jednám s dodavateli a odpovídám zákazníkům,“ popisuje denní rutinu osmačtyřicetiletá žena.