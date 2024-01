Padlý dodavatel energií pro ostravské hutě plánuje přežití

Reorganizace spočívá v tom, že firma by po přeskupení svého byznysu pokračovala dál. Tameh se dostal do druhotné platební neschopnosti poté, co podniku neplatil jeho klíčový odběratel ostravská Nová huť ze skupiny Liberty. Hutní společnost dluží Tamehu kolem dvou miliard korun.