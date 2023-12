Ostravské domino padá. Liberty stáhla Tameh, místo platby mu nabízí uhlí

Jelikož jsou ostravské hutě jediným zákazníkem společnosti a od nikoho jiného firma Tameh příjem nemá, dostala se do těžké situace a podala na sebe insolvenční návrh u Krajského soudu v Ostravě. „Jde o vyústění celé situace a nezodpovědného přístupu Liberty, protože neplatí,“ uvedl mluvčí firmy Tameh Patrik Schober.

Situace znervózňuje také zhruba 6000 lidí, které huť zaměstnává. „Když se na to podívám z pohledu zaměstnanců, tak to pro nás znamená velkou nejistotu. Insolvenční návrh neznamená, že firma bude končit, je to jen řešení patové situace,“ popisuje Petr Slanina, předseda odborové organizace OS KOVO LIBERTY.