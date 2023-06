Philip Morris rozšíří za více než miliardu továrnu v Kutné Hoře

Philip Morris International vybuduje v Kutné Hoře nové kapacity pro výrobu náplní do bezdýmných produktů. V náplních se na rozdíl od obvyklých cigaret tabák zahřívá. Úroveň škodlivých a potenciálně škodlivých látek je podle firmy v těchto produktech výrazně nižší. Firma to oznámila v tiskové zprávě .

Nová infrastruktura vznikne vedle dosavadní výroby klasických produktů. Součástí budou i nové laboratoře zaměřené na zajištění nejvyšších standardů kvality produkce. „V rámci naší vize nahradit co možná nejrychleji cigarety lepšími alternativami se výrazně posouváme, miliardová investice do závodu v Kutné Hoře je dalším významným milníkem. Zároveň jde ruku v ruce s rostoucí oblibou bezdýmných produktů a s tím i klesající mírou kouření cigaret v České republice,“ uvedl generální ředitel skupiny PMI Jacek Olczak.

Závod v Kutné Hoře patří mezi pět největších lokací výroby klasických produktů skupiny. Většina nynější produkce míří na export v čele s Německem, Itálií a dalšími evropskými i mimoevropskými trhy. Produkce náplní do bezdýmných výrobků podle firmy ještě upevní tuto významnou exportní pozici.

Firma poukazuje na to, že i když nahřívaný tabák nebo e-cigarety nejsou bez rizika a jsou návykové, vytvářejí ve srovnání s cigaretami výrazně nižší hladiny škodlivých látek. Skupina se v roce 2016 zavázala co nejdříve nahradit cigarety alternativami. K prvnímu čtvrtletí tohoto roku přešlo na bezdýmné produkty PMI téměř 26 milionů spotřebitelů, z nichž 72 procent zcela přestalo s kouřením cigaret. Přibližně 35 procent tržeb PMI pocházelo v prvním čtvrtletí právě z prodeje alternativních produktů, přičemž ambicí společnosti je, aby do roku 2025 tvořily tyto příjmy více než polovinu.