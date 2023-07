Poprask v Bruselu. Na vlivný post má nastoupit Američanka

Podestaová potvrdila, že Scottová Mortonová se bude po dobu dvou let vyhýbat případům, které se týkají společnosti, pro kterou pracovala nebo které byly jejím klientem v uplynulém roce. Nastoupit by měla 1. září, do té doby také opustí svou pozici profesorky na Yaleově univerzitě.

Jmenování Scottové Mortonové by mohlo být pro Vestagerovou jedním z posledních ve funkci. Ostřílená evropská politička totiž čeká na zprávu, zda bude vybrána do čela Evropské investiční banky. Pokud se stane její šéfkou, což by mělo být jasné v polovině srpna, chtěla si vzít do svého nástupu neplacenou dovolenou.