Pošta se rozdělí, schválila dozorčí rada. Transformace spolkne miliardy

Schválení plánu bylo podmínkou pro jeho projednání vládou. Pošta to oznámila v tiskové zprávě. Vláda by se podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) plánem měla zabývat na svém středečním zasedání tento týden, nebo na zasedání 12. července. Detaily plánu pošta tají a chce je představit zřejmě ve čtvrtek na tiskové konferenci.

Plán podle pověřeného zástupce generálního ředitele Miroslava Štěpána jasně definuje důvody, proč Českou poštu zachránit a do jaké podoby ji transformovat, aby byla přínosem pro stát a občany. „Je to plán, který reaguje na aktuální i budoucí potřeby společnosti vyplývající z digitalizace státní správy a nutnosti snižovat náklady na provoz státu,“ uvedl.

Česká pošta je v posledních pěti letech ztrátová kvůli úbytku provozu i nedostatečné úhradě nákladů státem. Loni zvýšila ztrátu o 1,044 miliardy korun na 1,725 miliardy korun. Bez zrušení 300 z 3200 poboček by letošní ztráta dosáhla čtyři miliardy korun a firma by skončila v insolvenci. Podle Štěpána poště chybí ročně stovky milionů korun za služby pro stát, které jí ale nehradí, protože má stanovený limit pro úhradu ve výši 1,5 miliardy. Za pět let přesáhla kumulovaná ztráta z těchto služeb čtyři miliardy Kč.