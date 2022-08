Postavili halu, ale nemají lidi. Firmy prosí o vyšší kvóty na cizince

„Udělali jsme telekonferenci do indické svářečské školy, pěti lidem jsme nabídli možnost u nás pracovat. Už v březnu jsme udělali kroky, aby získali zaměstnanecké karty. Teď je srpen a nemáme žádné světlo na konci tunelu, kdy mohou začít pracovat. Hrozí, že jejich dokumenty vyprší,“ uvedl Botur z Ostroje.

Zatímco při plné zaměstnanosti vyrobila firma 150 košil a dámských halenek denně, dnes je to jen 80. „Každý pracovník dělal na své věci, teď musí jeden zvládnout několik různých úkonů a není tak produktivní,“ vysvětluje Vávrová.

Před dvěma lety začala firma s výstavbou nové haly. Teď hrozí, že zůstane prázdná. „Nevím, jak budeme vyrábět. Neplníme termíny, výroba se nám prodlužuje. Pokud nebudou navýšeny kvóty, nevím, jak to řešit do budoucna,“ popisuje ředitelka.

Českému trhu práce zásadně nepomohl ani příchod zhruba 100 000 Ukrajinek a Ukrajinců. „Trh práce to téměř nezaznamenal, jen to zasyčelo. Nejsou to většinou plné úvazky, jen částečné. Nedokázali jsme ty lidi realokovat a rekvalifikovat,“ stěžuje si Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.