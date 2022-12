PRE vypočítala špatně zálohy. Stačil telefonát a klesly o čtyři tisíce za měsíc

Pražská energetika (PRE) rozesílá zálohy na příští rok. Když však jedna ze zákaznic nový rozpis záloh otevřela, čekalo ji nemilé překvapení. Protože má nízkou spotřebu, doposud za elektřinu platila 970 Kč měsíčně. V novém rozpisu však stálo, že by od ledna měla hradit částku 5330 Kč, což by znamenalo navýšení téměř o 450 procent.

„K takovým situacím ojediněle může dojít. Pokud má zákazník pocit, že něco není v pořádku, je důležité s dodavatelem komunikovat a případné nesrovnalosti řešit, jako se to stalo v tomto případě,“ říká mluvčí PRE Karel Hanzelka.

Pokud by kterémukoli zákazníkovi podobně nesmyslný rozpis záloh přišel, měl by situaci co nejdříve řešit přímo s dodavatelem. Ten mu následně může platby změnit.