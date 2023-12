Prodává se největší distributor plynu v ČR. O GasNet by mohl mít zájem ČEZ

Společnost Macquarie Asset Management oslovila případné zájemce o podíl v hlavním distributorovi zemního plynu v České republice o předložení nezávazných nabídek. O nabídce informuje agentura Bloomberg. Potenciální zájem mohou mít i investoři z České republiky. Hlavním zájemcem by mohla být společnost ČEZ.

„Minulý měsíc se finanční ředitel podniku ČEZ, Martin Novák, nechal slyšet, že by získání GasNetu vytvořilo zásadní příznivé synergie s distribucí elektřiny a dalšími aktivitami, které už nyní ČEZ zajišťuje. Možné pořízení GasNetu by také hrálo do karet státu, resp. kabinetu premiéra Petra Fialy, jenž sám uvádí, že je zájmem vlády získat větší státní kontrolu nad distribucí energií v zemi,“ komentuje dění hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.