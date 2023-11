Průmysl je na tom hůř než před minulou krizí, děsí se šéfka pojišťovny

Situace v českém byznysu se horší a není moc velká naděje, že by se měl trend brzy obrátit. Zvláště složitá je v sektorech náročných na spotřebu energií. V Agendě SZ Byznys to uvedla Markéta Stržínková, generální ředitelka pojišťovny firemních pohledávek Atradius pro Českou republiku.

„Firmám klesají obraty. To znamená, že vyrábějí méně. Takový pokles jsme neočekávali. Je ještě horší než v roce 2008, kdy došlo ke krizi v bankovním sektoru,“ řekla šéfka tuzemské části společnosti Atradius.

To není dobrá zpráva pro Moravskoslezský kraj, tedy region, kde se stále soustředí těžký průmysl. Kritická situace je aktuálně v huti Liberty Ostrava. Její vedení nechalo v říjnu odstavit poslední ze tří vysokých pecí, která byla v podniku ještě v provozu. Původně podnik plánoval odstávku na dva týdny. Pec však stále v provozu není. Firma navíc aktuálně požádala o ochranu před věřiteli, napsal server HN.cz.

„Očekáváme, že se situace v příštím roce dramaticky zhorší. Budeme čelit problémům především u výrobních firem,“ uvedla manažerka. „Vláda by měla hlavně zasáhnout do cen energií. To je alfa a omega,“ uzavřela Stržínková z pojišťovny Atradius.