České stavebnictví vrávorá nad propastí. Firmy svou práci prodávají pod cenou

České stavebnictví podle firem i statistiků vykazuje pokles. Příčinou vývoje na trhu je vedle zpomalení ekonomiky také horší dostupnost úvěrů a pokračující ochlazení poptávky. A to se propisuje celým segmentem.

Nadnárodní firma Wienerberger na zimu uzavřela osm z devíti českých závodů. „Nemůžeme vyrábět na poloviční výkon. My buď vyrábíme naplno, nebo máme závod uzavřen,“ vysvětluje odstávku šéf firmy Kamil Jeřábek.

Situace je o to vážnější, že fabriky v tomto roce nestojí poprvé. „Letos je to už druhá odstávka. Prakticky celé jaro stály všechny provozy,“ říká v rozhovoru pro pořad Agenda SZ Byznys Jan Smola. Letos tak odstávky jednoznačně převáží nad výrobou.

Ochlazení je dáno i cenou. V loňském roce se ceny stavebních materiálů vyšplhaly do rekordních výšin – ceny cihel jen za loňský rok vyskočily o čtvrtinu. Firmy si sáhly na rekordní výsledky, ze kterých teď propady sanují. Wienerberger loni meziročně zvýšil tržby o pětinu na 4,87 miliardy korun. Zisk před zdaněním vzrostl na 1,65 miliardy korun. Cihlářské skupině Heluz zase konsolidovaný zisk po zdanění loni vzrostl o 50 procent na téměř 663 milionů.

Teď ceny stavebních materiálů klesají. Ale zájem o ně neroste. „Za mě je to je základní symbol toho, v jakém stavu je ekonomika a stavebnictví jako takové,“ dodává k tomu Petr Vaněrka, generální ředitel společnosti ProDoma.

Od výrobců se totiž situace přelévá právě do obchodu. I obchodníci potvrzují propad a nejvíce právě u těch materiálů, které jsou na samotném počátku stavby. Situaci navíc výrobcům komplikují tím, že sami mají ještě plné sklady a tak objednávky výrazně ponížili.

Spíše než aktuální čísla je podle něj alarmující trend a prognóza. „Jsou tady materiály, které klesly o 60 procent a to jsou přesně ty materiály, které se ocitají ve stavbě v počáteční fázi. Každý výrobce teď bude mluvit trošku jinak a já si myslím, že je to právě tím, v jaké fázi chronologie té stavby se ocitá. Vlastně se dá říct, že na každého dojde,“ dodává Vaněrka.

„Kapacity stavebních firem jsou aktuálně na 93procentní úrovni vytížení, pro příští měsíce ale podle našeho dotazování klesne průměrně vytíženost kapacit na 85 procent. Některé společnosti nyní mají zakázky pouze na dva až tři měsíce a to může být problém,“ říká provozní ředitel analytické společnosti CEEC Research Petr Ondrášek, která pravidelně realizuje průzkum mezi stavebními firmami v Česku.

„Takového chování se dnes dopouští téměř jedna třetina firem, že v nabídkách porušuje svoje interní předpisy, ať už ceníkové sazby nebo termíny dodání. To může být pro tyto firmy rizikem a na příští rok to omezí jejich schopnost investovat do údržby a rozvoje,“ upozorňuje Petr Ondrášek.