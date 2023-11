Stavební trh spadl o 40 procent. Oživení bude za rok, říká výrobce cihel

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Osm z devíti českých závodů nadnárodní společnosti Wienerberger se přes zimu zastaví. „Jde o každoroční odstávku, kterou máme naplánovanou vždy na zimní měsíce. Byly doby, kdy jsme odstávku nedělali, což bylo dáno enormní poptávkou, ale jinak je to běžný standard,“ vysvětluje v pořadu Agenda SZ Byznys ředitel společnosti Kamil Jeřábek.

V minulých letech jste odstávku nedělali. O kolik je tedy teď poptávka nižší?

Primární důvod přerušení provozu je nutná technologická odstávka, která souvisí s údržbovými pracemi. Máte pravdu, že poptávka je nižší. Na to jsme ale reagovali dlouhodobou odstávkou našeho výrobního závodu v Týně nad Vltavou a snížením počtu směn ve výrobním závodě na střešní krytinu v Hranicích.

A jaký je tedy ten pokles?

Pokles na trhu zdicích materiálů se odhaduje na nějakých 30 až 40 procent. My nemůžeme vyrábět na poloviční výkon. My buď vyrábíme naplno, nebo máme závod uzavřen. Vzhledem k tomu, jaká byla situace, jsme pokryli pokles poptávky tím, co jsem popsal v závodech v Týně a Hranicích.

30 až 40 procent je poměrně dost…

Je to určitě významné snížení proti poslední době. Musíme si ale uvědomit, že srovnávací základna předchozího roku, zvlášť v první polovině roku letošního, je velmi vysoká. Pak to porovnání s enormní a vysoce nadprůměrnou základnou vychází takto.

Blížíme se k nějakému normálu

Takže teď se jen vracíme do normálu?

Vnímáme to tak, že se blížíme k nějakému normálu. V současné době se propad zastavil a cítíme mírné oživení. V druhé půlce roku už v některých produktových skupinách vnímáme i nárůsty.

Je to dáno tím, že se teď ceny stavebních materiálů částečně vracejí na původní úroveň?

Ceny se na původní hladinu rozhodně nevracejí. Jsou sice některé produkty, kde ceny poklesly, ale celá řada stavebních materiálů zlevnit nemůže – už jenom z důvodu vysokých výrobních nákladů. Náklady máme meziročně o 40 procent vyšší a to je něco, co pokles cen koncových výrobků neumožní.

Takže i výhled je takový, že ceny dolů nepůjdou a současná úroveň zůstane?

Určitě se dá kalkulovat s tím, že do budoucna nelze očekávat snížení cen. I vzhledem k tomu, že vládní úsporný balíček je spojený s dalším růstem výrobních nákladů.

V Česku vznikl deficit 400 tisíc bytů

Jestliže minulé roky byly extrém a teď se trh vrací do normálu, počítáte s tím, že v současném režimu zachováte všech osm výrobních závodů, které v Česku máte?

Určitě s tím počítáme. To, že teď poptávka poklesla, neznamená, že by se měla ztratit, nebo tu obecně neměla být. Máme průzkumy, že 80 procent mladých chce bydlet ve vlastním. To je potenciál do budoucna, který vytváří prostor pro oživení a vykrytí výrobních kapacit výrobců.

Jenom když si vezmeme situaci kolem dostupného bydlení, které mimochodem pan premiér jmenoval jako jednu ze základních priorit vlády na další období, tak máme spočítáno, že mezi lety 1990 a 2023 vznikl bytový deficit 300 až 400 tisíc bytů, protože se nestavělo v udržitelném rozměru, tedy čtyři bytové jednotky na 1000 obyvatel, což jsou data z Eurostatu.

Proto máme v Česku situaci s byty takovou, jakou máme – vysoké ceny bytů i nájmů.

Kdy se ten trend podle vás otočí a zase se stavět začne? Je to odvislé od sazeb ČNB? Bude to v příštím roce?

Chuť lidí stavět tu je, problém je nedostupnost financí na výstavbu. Tak jak jdou první pozitivní signály o snižující se inflaci, snižujících se cenách energií a očekávaném snížení úrokových sazeb, očekáváme, že dojde i k nárůstu důvěry a lidé si budou ochotni půjčit peníze a postavit si vysněný rodinný dům.

Kdy tedy očekáváte výrobu na plný plyn?

S odstávkami počítáme na dva až tři měsíce, poté začneme vyrábět tak, jak jsme standardně zvyklí a počítáme s tím, že obrat a mírný nárůst poptávky přijde už v jarních měsících. Od druhé poloviny roku čekáme, že by ten nárůst mohl být i výraznější.

Loni jste měli tržby 4,87 miliardy korun a zisk 1,32 miliardy. Kolik to bude letos?

Rok 2022 byl pro naši firmu rekordním rokem. S určitostí se dá říct, že rok 2023 nebude mít takový výsledek. Tak, jako to bude rok útlumu v celém stavebnictví, bude to i rok útlumu v našem výsledku.

Letos jste propustili 59 lidí. Počítáte s dalším propouštěním?

Propouštění bylo dáno opatřením v závodě v Týně a Hranicích. Nepočítáme s tím, že bychom měli dále propouštět. Ty další odstávky jsou pouze technologické a v rámci nich mají všichni naši zaměstnanci dost práce, aby výrobní závody udrželi ve vysokém výrobním standardu. Zaměstnanci budou standardně zaměstnaní a v okamžiku, kdy pro ně nebudeme mít dostatek práce v rámci údržby a byli by doma na překážce ze strany zaměstnavatele, dostávali by v době odstávky 80 procent platu.

Výrobci stavebních materiálů v Česku Diton - Společnost založená v roce 1999. Řadí se mezi největší výrobce a dodavatele betonových výrobků - například dlažeb, palisád, obrubníků či zdiva. Heluz - Česká firma vyrábí cihly již od roku 1876. Momentálně je jeden ze tří největších výrobců zdicích systémů na našem trhu. Zbývající dva výrobci pocházejí ze zahraničí. Kámen a Písek - Výrobce drceného kameniva. V současnosti provozuje po celých jižních Čechách deset kamenolomů. Kronospan - Jihlavský Kronospan, který se specializuje na stavební materiály ze dřeva. Firma zaměstnávající 700 lidí. Wienerberger - Je součástí nadnárodního koncernu Wienerberger Group. V Česku má 900 zaměstnanců a je největším výrobcem pálených cihel a střešních tašek. V roce 2019 dokončil fúzi se společností Tondach ČR, výrobcem střešních krytin.

Mluvíte o oživení trhu – jak velkou konkurencí budou pro cihly přeshraniční nákupy stavebnin v Polsku a třeba i pasivní domy?

Co se týče pasivních domů a tohoto směru, tam obavy nemáme, protože z našich výrobků lze postavit domy také v pasivním standardu.

Co se týče dovozů cihel z Polska, tak samozřejmě je možné najít na polském trhu levnější zdicí materiál, ale my se musíme podívat na to, co srovnáváme. Musíme srovnávat hrušky z hruškami. Jestliže si dovezu jenom samotnou cihlu, je jasné, že ji budu mít levnější. My k té cihle v Česku dodáváme celou řadu služeb a technických podkladů.

Budete svou působnost v Česku z krytin a tašek rozšiřovat jiným směrem?