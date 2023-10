Šedá ekonomika polyká v Česku bilion korun

Šedá čili nezdaněná ekonomika polyká v Česku zhruba sedminu hrubého domácího produktu. Ukazuje to čerstvě zveřejněná studie Informal Economy in Czech Republic 2023, kterou si nechala zpracovat karetní společnost Visa.

Mimo jiné z ní vyplývá, že podíl šedé ekonomiky v Česku v posledních třech letech stagnuje a že se Česko v žebříčku umístilo pod evropským průměrem. I tak však šedá ekonomika zemi notně pouští žilou. Kdyby se tento zhruba 14% podíl podařilo snížit, významně by to prospělo jak kondici české ekonomiky, tak i státní kase a narovnání tržního prostředí.

Vyplývá z ní, že ještě před 10 lety dosahoval podíl šedé ekonomiky na HDP v Česku 15,5 procenta, což tehdy odpovídalo zhruba 650 miliardám korun. Od té doby tento podíl relativně klesal až do roku 2019, kdy spadl na 13,1 procenta (cca 760 mld. Kč).

Nástup covidu ho opět vyzdvihl na 14,2 procenta, aby o rok později mírně oslabil na necelých 14 procent a od té doby na této úrovni stagnuje. Stejné úrovně dosáhne šedá ekonomika v Česku podle odhadu Kearney i letos, což v absolutním měřítku znamená to, že poprvé překoná hranici bilionu korun (předpoklad celého HDP Česka v roce 2023 činí 7,4 bilionu Kč).

Nejčastěji přitom podle čísel z minulého roku šedá ekonomika kvete ve službách pro domácnosti, jako jsou hlídání dětí, doučování, vaření, úklid, sekání zahrady či třeba donáška nákupů. V tomto sektoru podle studie spadne z hlediska daní do „černé díry“ více než polovina všech aktivit.

„Ano, je to pravda. Když jsem platila dětem hlídání a doučování jazyků nebo jsem pozvala na výpomoc paní na úklid, vždy jsem platila v hotovosti na ruku a dál jsem se na nic neptala. Popravdě nedovedu si představit, že bych vypisovala nějakou účtenku a vedla kvůli tomu účetnictví, to by mi přišlo úplně ‚na hlavu‘,“ potvrzuje maminka dvou dětí Pavlína K. z Prahy.