Úspory Čechů se tenčí, polovina lidí nevyjde s výplatou

„Růst disponibilního příjmu bohužel pokulhává za vysokou inflací. Reálné příjmy letos klesnou nejvíce za poslední desítky let. Dle odhadu vývoje inflace a růstu nominálních příjmů by Češi letos měli ztratit takřka desetinu kupní síly. Domácnosti si tedy za své příjmy nemohou koupit to, co dříve,“ shrnuje současnou situaci Jiří Tyleček, analytik XTB.