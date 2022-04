Sněmovna schválila konec míchání biosložky do paliv. Vláda doufá, že zlevní

Sněmovna ve středu již v prvním čtení schválila soubor vládních návrhů, který směřuje k omezení růstu cen pohonných hmot. Změna zákonů počítá hlavně se zrušením povinnosti přimíchávat biosložku do pohonných hmot, výrazně omezuje okruh vozidel, která podléhají silniční dani a také snižuje daně zaměstnancům, kteří k soukromým účelům využívají služební nízkoemisní vozidlo. Změny mají pomoci firmám i občanům proti rostoucím cenám pohonných hmot. Předloha počítá i s dvouletým odkladem termínu zákazu provozu starých kotlů na uhlí o dva roky na 1. září 2024. Předlohu nyní dostane k projednání Senát.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už dříve řekl, že zrušení povinného přimíchávání biosložky do nafty povede k jejímu zlevnění 1,50 až dvě koruny na litr. Vláda kromě toho navrhla snížit spotřební daň u benzinu a nafty o 1,50 Kč na litr, což Sněmovna schválila už v úterý.

Návrh podpořilo 144 přítomných poslanců ze všech sněmovních stran. Vláda navrhla, aby Sněmovna tuto předlohu schválila už v prvním čtení. Opoziční strany tento postup umožnily a nevetovaly ho, i když jim to umožňuje jednací řád.

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová se podivila, proč vláda nepředloží samostatnou novelu zákona, která by rušila povinné přimíchávání. Stanjura odpověděl, že vláda předložila změny v jedné předloze, protože jde o komplexní reakci na zvyšující se ceny paliv. Dodal, že nejde o nic neobvyklého, když vláda přijímá ucelená opatření.

Peštová i bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) zpochybňovali, že by konec povinného přimíchávání zlevnil pohonné hmoty. „Já jsem přesvědčen, že to není pravda,“ řekl Brabec. „Je to pouze populistické gesto, které vám nevyšlo,“ prohlásila Peštová.