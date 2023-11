Spořitelna slučuje milionům lidí aplikace. Podvodníci to chtějí zneužít

Klientovi přišla SMS s informací, že je třeba co nejdříve znovu aktivovat aplikaci George klíč, protože původní končí. V SMS byl odkaz, na který klikl, objevily se falešné stránky přihlášení do George, kde vyplnil přístupové údaje do internetového bankovnictví. Poté potvrdil přihlášení v aplikaci George klíč.