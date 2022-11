Stát slibuje firmám 80 miliard na úspory energií a digitalizaci

Ve všech faktorech, které ovlivňují ten proces, jsme volili zlatou střední cestu. Máme žadatele, kteří jsou kapitálově vybavení, podají žádost a rovnou realizují, aniž by od nás měli papír, že dotaci obdrží. V případě nedostatečného kapitálu je možné počkat na naše rozhodnutí, se kterým stačí přijít do jakékoliv velké banky, které podnikům poskytnou překlenovací úvěr. Rozhodnutí s razítkem ministerstva je pro banky dodatečnou garancí. Financování projektu dopředu bez záruky výsledné ceny z výběrového řízení je vzhledem k případnému zpětnému vymáhání tak komplikované, že s touto otázkou se moc nepotýkáme.

Digitální podnik a digitalizace. Jsou to malé projekty, které umí přesvědčit jakoukoliv firmu, která má snahu se více digitalizovat a zautomatizovat. Jde především o nákup chytrých softwarů a hardwaru, což je něco, na co dosáhne většina firem.

Na co by si měli dát žadatelé pozor, v čem dělají nejčastěji chyby?

Zároveň se počítá i s příbuzenskými vztahy – tedy pokud manželka má firmu a zaměstnává 250 lidí a já mám firmu a zaměstnávám 250 lidí, je to ve finále většinou už velký podnik. Je to docela komplikované a tím bych tedy úplně začal. Každý by si měl udělat analýzu toho, zda je velký, střední, nebo malý podnik, a podle toho se pak rozhodovat, v čem žádat a jak žádat.

Realizačně se pak nejvíce chyb dopouštějí žadatelé při výběru dodavatele, kde bohužel nejsou výjimkou ani 100procentní krácení dotace. Zvláště opatrní by příjemci měli být v případě obecného principu nediskriminace. Od toho jsou evropské peníze – otevírají konkurenci. Je to nejlepší nástroj, jak stanovit cenu podpořenou dotací.

V kohezní politice budou rezonovat tři témata: úspory energie a obnovitelné zdroje, digitalizace Evropy a v neposlední řadě cirkulární ekonomika. To je něco, co se v průběhu dalších pěti let promítne do všeho, co se v ekonomice řeší.