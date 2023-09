Svět aut se mění. Dodavatelé se přizpůsobí, nebo skončí, říká odborník

Automobilový průmysl, v Česku jedno z nejstabilnějších a nejvíce prosperujících odvětví ekonomiky, zpomaluje. Navzdory letošním dobrým zprávám o meziročním růstu tržeb v tuzemsku začínají do oboru prosakovat problémy, které vznikají v důsledku řady faktorů, které automobilky v celé Evropě musí poslední roky řešit.

Přesun investic do elektromobility, drahá evropská výroba nebo nejistá situace v ekonomice. To vše ovlivňuje jak samotnou strategii automobilek a jejich výrobu, tak logicky také poptávku po nových vozech.

„Jeden fakt, na kterém se shodují analytici, je, že přibližně mezi roky 2017 a 2018 přišel z pohledu počtu prodaných vozů v Evropě naprostý vrchol, kterému se už výsledky nikdy nepřiblíží. Například letošní odhady globálních prodejů mají skončit zhruba o čtvrtinu níže, než byly největší globální prodeje,“ uvedl Petr Knap, odborník poradenské společnosti EY pro automobilový průmysl. Tento vývoj se nezrcadlí pouze do byznysu samotných automobilek, ale do celého odvětví včetně jejich dodavatelů, a to i v Česku.