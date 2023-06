Miliony čínských automobilů na evropském trhu může zastavit clo, říká expert

„To ale není všechno,“ oponuje Petr Knap, partner ve společnosti EY pro oblast automotive. „Nepřeceňujme to, co máme v registracích. Automobilky mají poměrně velkou zásobárnu objednávek, ze které stále čerpají a těží,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys s tím, že proto aktuální silné období nemusí ani zdaleka trvat věčně.

„I čínské firmy velmi trpěly v souvislosti s pandemií. Ale tady je to spíše dlouhodobě připravená situace a záležitost celého ekosystému, který mají kolem sebe, protože finální cena se skládá ze spousty subdodávek. Vývoji spalovacích motorů se rozhodně nevěnovaly tolik, co evropské automobilky, velmi rychle naskočily na tu vlnu elektromobilní, pro některé z nich jsou auta do zásuvky hlavní program,“ říká expert.

„Nějaká forma cla by byla v tuto chvíli rozumným řešením. Samozřejmě nic excesivního, aby to nevyvolalo nějakou spirálovou reakci. Ani cesta na čínský trh není jednoduchá, ať už jde ne o cla, ale spíše o některé necelní překážky,“ uzavírá Petr Knap s tím, že jinak by evropský trh několik let výrazně válcovala auta dovážená z Číny.