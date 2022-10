Průměrná cena za oběd roste, nový milník je na spadnutí

Nejvíc peněz musí za obědy vydat Pražané, a to 195 korun. Obyvatelé Prahy platí za polední jídlo nejenom nejvíce peněz, ale museli se také smířit s nejrychlejším zdražováním v Česku, a to o 35 procent proti roku 2020. S velkým, takřka třetinovým zdražením se však museli za tu dobu smířit také Středočeši, lidé na jižní Moravě a v Plzeňském, Moravskoslezském a Pardubickém kraji.

Podle něj to souvisí s tím, že provozovatelé restaurací se po skončení prázdnin odvážili do konečných cen výrazněji promítnout své rostoucí náklady. „Už jim totiž nic jiného nezbývalo, růst provozních nákladů v důsledku inflace je pro majitele restaurací stejně drtivý jako růst cen pro všechny ostatní. Navíc se na inflaci výrazně podílí růst cen masa, které v srpnu i v září meziročně zdražilo o více než 20 procent,“ domnívá se Michelfeit.

Pokud by to neudělali, tak by si nestačili vydělat tolik, aby v lednu a únoru, kdy bývají tržby hospod nejbídnější, mohli jejich provoz dotovat – jak se to mnohde stává. „Je mi to líto, protože prudké zdražení vezme hospodám a restauracím více zákazníků, než kdyby zdražovaly už v únoru a postupně,“ je přesvědčený Kastner. Také podle něj padne v Praze a patrně i ve středních Čechách dvousetkorunová hranice za polední oběd už v prosinci. „Cena hladinky přesáhne 70 korun možná už v listopadu,“ odhaduje zástupce gastronomického sektoru v AMSP.