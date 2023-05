Na pohotovosti vás protřídí AI. Šmucler o změnách v medicíně

„Změna je to obrovská, řada lidí přijde o lukrativní místa, ale zastavit to nejde,“ hodnotí Roman Šmucler nástup umělé inteligence, a to nejen z pozice předsedy pracovní skupiny pro AI v rámci evropské sekce Světové stomatologické organizace a šéfa České stomatologické komory.

„Svěřil bych jí úplně všechno. Například Harvardská univerzita nabídla venkovským nemocnicím, a myslím, že v České republice by to měly využívat všechny, že třeba pro rakovinu tlustého střeva a konečníku mají umělou inteligenci. A nemyslí to tak, že se tam zruší oddělení onkologie, oni to myslí tak, že počítač, který zná obrovské množství dat, nějaký postup navrhne, a jak lékař, tak pacient se pak mohou rozhodnout.“