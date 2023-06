Válka v Rusku vzala Budvaru další rekord. Přišel o čtvrt miliardy

„Kdyby nebyla válka, padl by stoprocentně další rekord. Rusko s Ukrajinou dohromady tvořily v roce 2021 osm procent tržeb. Byla to naprosto zásadní rána,“ říká pro SZ Byznys ředitel Budějovického Budvaru Petr Dvořák.

Export na oba tyto trhy se koncem února 2022 zastavil a Budvaru vypadly příjmy přibližně za 250 milionů korun. Kromě Ruska u Ukrajiny pivovar zastavil i dodávky do Běloruska.

„Jsem velmi rád, že se nám v loňském mimořádném roce, kdy jsme prakticky přes noc zastavili prodeje na ruský trh, podařilo tuto ztrátu v objemu a tržbách do značné míry kompenzovat. V zisku jsme se pak navíc museli vypořádávat s následky prudkého a náhlého zdražení cen energií, paliv a obalového materiálu v celkovém negativním dopadu přes 250 milionů Kč,“ uvedl ředitel Budvaru Petr Dvořák.

Pivovar připouští, že se ztrátu nepodařilo nahradit a ovlivní i výsledky v dalších letech. Budvar plně pocítil, jako většina firem, i druhotný efekt války, který se promítl do zdražení surovin, obalových materiálů a především energií.

„I přes turbulentní vývoj na východě se ale pivovaru na dalších trzích Evropy mimořádně dařilo. Zaznamenán byl historicky nejlepší výsledek na Slovensku, kde má národní pivovar jednu z dceřiných společností. Podařilo se rovněž navýšit vývoz do Spojeného království, a to téměř o dvacet procent,“ uvedl pivovar na webu.

Meziročně výrazně rostl i vývoz do dalších evropských zemí jako Rakouska, Španělska, Itálie, ale i Maďarska či Chorvatska. Budvaru se dařilo i mimo Evropu. Ve Spojených arabských emirátech prodal loni téměř o polovinu víc piva než o rok dřív. Loni také vzrostl export do Kanady, kde Budvar prodává své pivo pod značkou Czechvar. Dohromady míří pivo z Budějovic do více než 70 zemí.