Většina firem se chystá přidávat na mzdách. Často nemají z čeho

České firmy stojí před nelehkým úkolem – skloubit snižující se příjmy i marže s rostoucími mzdovými nároky svých zaměstnanců. A zatímco některé IT firmy, farmaceutické firmy nebo společnosti z oblasti automobilového vývoje chtějí přidávat plošně ještě letos a znova i v příštím roce, v jiných – především ve službách nebo logistice – už to se zvyšováním mezd vidí pesimisticky.

Na 84 % firem bude navíc zvyšovat mzdy, aniž by dokázaly pokrýt tyto náklady z vyšších tržeb. Ve svém průzkumu mezi 191 českými společnostmi to zjistila poradenská společnost RSM.

Firmy působí zejména v oblasti automotive, dopravy, logistiky, farmacie, zdravotnictví, financí, IT, kovovýroby, strojírenství, marketingu, poradenství, potravinářství, zemědělství, průmyslu, služeb, retailu, stavebnictví, developmentu a médií.

Do konce letošního roku plánuje přidávat ještě zhruba 39 % oslovených společností. Nejčastěji zvýší mzdy o pět až deset procent, každá desátá pak zvýší mzdy o 2 až 5 procent. Najdou se i společnosti, pro které není problém zvýšit mzdy o více než deset procent.

Přes deset procent na mzdách plánuje přidat každá devátá firma ze sta, a to především ty, které podnikají v automotive vývoji (především technologických systémů nebo elektromobility a subdodávek pro ně), průmyslu, který má zajištěné dodávky energií i materiálů, nebo luxusním retailu. Částečně pak také z oblasti poradenství a consultingu nebo marketingu a reklamy.

„Je překvapivé, že ještě v posledním čtvrtletí 2022 téměř 40 procent firem přidává svým zaměstnancům a nečeká na začátek příštího roku. Předpokládáme, že je to důsledek podzimní valorizace platů státních zaměstnanců, která ‚změnila pravidla‘ ještě v průběhu tohoto období,“ zmiňuje Monika Marečková, řídící partnerka RSM pro Česko a Slovensko.

„Pravda je taková, že samotní majitelé by byli ve zvyšování nákladů na zaměstnance zdrženlivější. Firmy by raději šly cestou optimalizace benefitů a pomalejšího růstu mezd. Z trhu však víme o vyjednávání s odbory, které chtějí následovat plošné desetiprocentní zvýšení mezd státním zaměstnancům. To pak na trhu působí jako domino efekt,“ zmiňuje Monika Marečková.