Mzdy inflaci nedoženou. Jak se firmy chystají přidávat

Životní náklady zaměstnanců stoupají podobně jako provozní náklady jejich zaměstnavatelů. Tyto dvě strany se tak dostávají do pomyslného střetu. Pracovníci potřebují přidávat na mzdách, aby si zachovali životní úroveň, naopak firmy hledají všechny dostupné prostředky, jak na svých nákladech co nejefektivněji ušetřit.

„Mzdy začnou reálně růst patrně od prvního kvartálu 2023, kdy se jejich nominální tempo zvýší v opožděné reakci na letošní inflační vlnu, navíc inflace klesne do meziročních jednociferných hodnot. Dorovnání kupní síly mezd do stavu před současnou inflační vlnou se ale asi protáhne až do roku 2024,“ podotkl analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Avšak pro zaměstnance je tou nejdůležitější motivací finanční ohodnocení, ukazují data z průzkumu LMC JobsIndex, který zkoumal chování pracovníků ve firmách. Právě kvůli lepšímu platu by o nové práci uvažovalo až 79 % lidí, což je o 5 procentních bodů víc než před rokem. Stále ale platí, že rozdíl by musel být výrazný.

Devatenáct procent lidí by opustilo současnou práci jen kvůli mzdové nabídce vyšší o 40 a více procent. 32 % zaměstnanců by potom chtělo alespoň o 30 procent vyšší plat. Dalším třiceti procentům lidí by ke změně stačilo 20procentní navýšení. A jen 9 % lidí by svou současnou práci opustilo pro plat vyšší o desetinu.