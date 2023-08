Volkswagen našel lék proti čipomoru. Úplně to změní dodávky

Na neformálním setkání s novináři to oznámili Dirk Große-Loheide, člen představenstva pro Nákup značky Volkswagen osobní vozy a člen širšího vedení koncernu Volkswagen, a Karsten Schnake člen představenstva Škoda Auto za oblast nákupu.

„Vytvořili jsme speciální skupinu, která řeší zejména polovodiče. Pracuje napříč koncernem a má kompetence činit rychlá rozhodnutí. Pracuje na dlouhodobém zajištění bezpečných dodávek,“ vysvětlil Karsten Schnake, který team vede. Skupina pro koncern uzavírá dlouhodobé přímé dohody s výrobci čipů, které jsou pak skladovány v logistických centrech, případně přímo u dodavatelů, kteří je pak montují do svých součástek.

Výrobcům čipů nabízí koncern dlouhodobé smlouvy a jistotu objemů a dodávek, a to až s pětiletými smlouvami – výměnou chce ale mluvit i do samotných polovodičů. Cílem je totiž co největší unifikace a omezení velkého množství používaných variant. Tím pak dojde ke zjednodušení a zefektivnění výroby.