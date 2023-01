Zvýšíme mzdy, reaguje firma Nexen na stávku zaměstnanců

Zástupci firmy to sdělili ve vyjádření pro ČTK. Firma zmínila, že mzdy v minulosti všem svým zaměstnancům zvedla. Odbory naopak tvrdí, že se mzdy velké části zaměstnanců nezvýšily od roku 2018.

„V tak zoufalé ekonomické situaci je odborová stávka akcí, která nemůže prospět jak společnosti, tak jejím zaměstnancům. Každý z nás má právo na ochranu, ale musíme se zdržet všeho, co by mohlo poškodit každého z nás. Očekává se, že škoda, kterou utrpí společnost stávkou, bude velká,“ uvedli představitelé firmy.

Továrna na výrobu pneumatik je třetí největší zahraniční investicí na zelené louce, kterou ve své třicetileté historii sjednala agentura CzechInvest. Zatím je dokončena jen část, celkový objem investice by měl nakonec dosáhnout zhruba 24 miliard korun a pracovat by zde mělo téměř 1400 lidí. Nyní je to 1100.