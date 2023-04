Goodyear nemusí českému vynálezci vyplatit 64 milionů dolarů

Americký soud minulý týden zamítl rozhodnutí poroty, podle kterého měla americká společnost Goodyear Tire & Rubber českému vynálezci Františku Hrabalovi a jeho firmě Coda Development vyplatit 64 milionů dolarů (zhruba 1,4 miliardy Kč) kvůli údajné krádeži obchodních tajemství souvisejících se samonafukovacími pneumatikami. Coda se podle svého právního zástupce hodlá proti soudnímu verdiktu odvolat. Vyplývá to ze zprávy agentury Reuters, na kterou upozornily Hospodářské noviny.

Společnost Coda zažalovala firmu Goodyear v roce 2015. Tvrdí, že Hrabal se v lednu a červnu 2009 setkal se zaměstnanci Goodyearu ohledně možnosti spolupráce a zavedení jeho nápadů do výroby. Americký výrobce pneumatik podepsal smlouvu o mlčenlivosti, podle níž mohl využít poznatky svých zaměstnanců pouze v případě, že by uzavřel partnerství s českou společností. To se ale nikdy neuskutečnilo.