Guvernér ČNB: Inflace sice míří dolů, ale o vítězství ještě zdaleka nejde

„Je potřeba, aby se inflace ve druhém pololetí v souladu s prognózou ČNB dostala pod 10 procent a příští rok pokračovala v poklesu do blízkosti dvouprocentního cíle centrální banky. To bude pro ekonomiku nejlepší zprávou. Abychom tento scénář podpořili, zvažujeme, zda na příštím zasedání sazby zvedneme, nebo je ponecháme stabilní,“ dodal guvernér.

„Důležité je, aby státní deficit co nejvíce klesl proti skutečnosti předchozího roku, nikoliv pouze proti plánu vlády. Fiskální a měnová politika jdou ruku v ruce a my potřebujeme, aby tyto obě politiky byly k dlouhodobému poražení inflace v souladu. Je to však v rukou politiků a politické rozhodnutí, v mé kompetenci to není,“ řekl.