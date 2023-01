Komentář: Centrální bankéři nebudou kamarádi. Ani letos

Kam až by se sazby mohly (a měly) dostat, naznačil koncem prosince kolega Lagardeové v Radě guvernérů ECB, šéf nizozemské centrální banky Klaas Knot. Ten se zmínil o paterém zvýšení sazeb vždy o půl procentního bodu na pěti měnových zasedáních mezi začátkem letošního roku a červencem. Znamenalo by to, že vrcholu by sazby ECB dosáhly již v létě, a to na úrovni 4,5 procenta. Což dává smysl i vzhledem k tomu, že ECB očekává jádrovou inflaci koncem letošního roku těsně nad 4 procenty. Alespoň mírně kladné reálné úrokové sazby jsou v boji s inflací zcela namístě.