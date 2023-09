Komentář: Mediální anomálie končí. Oligarchický model žije dál

Je to právě širší evropský kontext, který nám umožňuje lépe pochopit, jak patologický fenomén se zde po majetkovém vstupu Andreje Babiše do médií zrodil a po celou dekádu udržoval. A to bez ohledu na formální přesun holdingu Agrofert do svěřenského fondu v roce 2017. Tento krok na reálném stavu věcí nic podstatného nezměnil.