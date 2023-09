Mafra mění majitele. Komu se dnes hodí vlastnit mediální skupinu

Největší vydavatelský dům v Česku, mediální skupina Mafra, přechází do nových rukou. Od Agrofertu ze svěřenských fondů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) ji koupil miliardář Karel Pražák. To ale pro Mafru nemusí být poslední zastávka.

A kdo další by stále mohl mít o Mafru zájem?

Díky čemu se nakonec dostal do rukou miliardáři Karlu Pražákovi?

„Potom jsou tam samozřejmě ještě jiné důležité faktory na straně Agrofertu. Ten učinil nedávno velkou akvizici v Rakousku, zhruba za 20 miliard korun, a to je i při velikosti Agrofertu docela velká částka, kterou teď potřebuje splatit,“ popisuje Novák v podcastu 5:59. Roli mohlo hrát i to, že Mafra několik let po sobě není v zisku. Přesto jde stále o největší vydavatelský dům v Česku, který má zásah na tři miliony lidí.