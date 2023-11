Na Jawě, v botách Baťa. Podnikatelé můžou v Indii naskočit na vlnu nostalgie

Hovoříme-li o Indii jako o zemi, je to sice správné, ale ne zcela spravedlivé. Nejlidnatější země světa je domovem každého šestého člověka na planetě, podle rozlohy jí patří sedmá příčka, hned za Austrálií. Vzhledem k velikosti indického trhu je jasné, že o přístup ke stovkám milionů potenciálních zákazníků se ucházejí firmy z celého světa.

Na začátku prosince do Indie zamíří česká podnikatelská mise, kterou povede ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

„Exportní mise proběhne ve dnech 3.–7. prosince. Cílem je posílit vládní a hospodářské vztahy s nejlidnatější zemí světa a dynamicky rostoucí ekonomikou napříč vybranými obory. Mise se zaměří na spolupráci v oblasti obrany, průmyslu, energetiky, IT, civilního letectví či strojírenství,“ uvedl mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu Vojtěch Srnka.

Firmy z bývalého Československa se zapojily do industrializace země ještě v dobách britské koloniální správy od 20. let minulého století. Asi nejznámějším podnikem byl v tomto ohledu obuvní závod Tomáše Bati.

Výrobky z Čech nebo aspoň od firem, které mají v Česku kořeny, se v Indii těší velké oblibě, což českým firmám pomáhá otvírat dveře. Neznamená to ale volnou vstupenku na tamější trh, jak říká šéf Indické obchodní komory v České republice Manish Sahijwani.

„Pamatuji si, když jsem poprvé přišel na Václavské náměstí a uviděl obchod Baťa, málem jsem vykřikl radostí: ‚Tak on je Baťa i tady v Česku!‘ V Indii je brán jako místní firma, děti v botách od Bati chodí do školy, je to takové symbolické,“ řekl Sahijwani pro Seznam Zprávy.