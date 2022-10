Češi dělají nejvíc vinylových desek na světě. Už i z amerického Nashvillu

Největší výrobce vinylových desek na světě, česká firma GZ Media, kterou vlastní byznysmen Zdeněk Pelc, roste setrvale posledních dvacet let. A i letos očekává provozní zisk vysoce přes miliardu korun.

Na zájem o jeho vinyly neměla velký vliv ani krize v letech 2007 a 2008 a firma doufá, že tomu bude stejně i nyní. „Když přijdou horší časy, lidé mají tendenci utrácet peníze za věci, které jim dělají dobře, a za věci, kterých si opravdu váží. A přinejmenším v minulosti se vinylům během recese dařilo dobře. Takže uvidíme, co bude,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys generální ředitel Nashville Record Presssing Drake Coker.

Coker pro Pelce buduje ve městě Nasville v USA novou továrnu na zelené louce. GZ Media už v USA vyrábí v Memphisu, závody má kromě Česka i v Kanadě a Francii.

Proč jste si jako sídlo v USA vybrali právě Nashville. Bylo to kvůli podpoře místní vlády?

Ano, podpora vlády byla obrovská. A Nashville jsme si vybrali, protože nás o to požádali zákazníci. Měli jsme konkrétně velkého zákazníka, který chtěl, abychom v Nashvillu postavili novou továrnu. Zpočátku jsme měli mít jen několik lisů. Ale jak jsme o tom diskutovali, ukázalo se, že budeme potřebovat postavit větší továrnu.

Objednal si zákazník vaše výrobky na delší dobu?

Ano, bylo to více zákazníků. První zákazník řekl: „Já chci tohle.“ A pak nám další zákazníci řekli: „Chceme větší kapacitu.“ Prostě to pokračovalo. Rozhovory začaly začátkem loňského roku a loni v listopadu jsme si tuto budovu pronajali. Za tu dobu se plánovaná velikost závodu ztrojnásobila. Z dvanácti lisů na šestatřicet.

Předpokládám, že s hotovostí na investici není problém. Mateřská společnost je velmi zisková.

Máme velké štěstí. Podpora mateřské GZ Media je fantastická. Ostatně, jednou z věcí, která umožnila rozvinout úspěch GZ Media po celém světě, je fakt, že se firma před několika lety chytře rozhodla začít vyrábět vlastní lisovací stroje. Lisy, které tady v Nashvillu máme, byly pro GZ navrženy a vyrobeny v Česku a pak dodány k nám.

Foto: GZ Media, Seznam Zprávy Generální ředitel Nashville Record Presssing Drake Coker.

Drake Coker (50) od srpna 2021 je generálním ředitelem společnosti Nashville Record Presssing

zakladatel společnosti Scratch Vinyl

vystudoval ekonomii na Washingtonské univerzitě

Spousta konstrukčních řešení pochází z jiných závodů, stejně jako nám předávají zkušenosti. GZ dělá různé věci, aby nás podpořila, co se týče administrativy či účetnictví. Ale vize je taková, že stejný druh vertikální integrace, jaký GZ Media vybudovala v Česku, vybudujeme i tady v Tennessee.

Jaký je váš příběh s GZ? Kdy jste do české firmy nastoupil?

Asi před rokem. Měl jsem startup na výrobu vinylových desek v Los Angeles. Potřebovali jsme najít další investice, abychom mohli společnost rozjet. Snažil jsem se poznat GZ Media a seznámil jsem se s Michalem Štěrbou (generálním ředitelem závodu GZ Media v Loděnici, pozn. red.). Ten mě pak seznámil se Shawnem Johnsonem, který vede operace firmy v severní Americe. Bavili jsme se o tom, zda se GZ Media chce zapojit do toho, co dělám. A příběh se prostě otočil. Místo toho, abych dál pracoval na své věci, mě Shawn požádal, abych se z Los Angeles přestěhoval do Nashvillu a vybudoval a vedl tento závod.

V loňském roce GZ vyprodukovala 51 milionů desek. Plán na rok 2022 byl zhruba 75 až 80 milionů, což je výjimečný růst. Platí to stále?

Ta čísla zhruba sedí.

Za posledních 20 let je to obrovský růst. Opravdu očekáváte tak obrovskou poptávku po vinylech i v následujících letech?

Já ano. Když se podíváte na vinyl, nejen za posledních 20 let, ale za posledních 100 let, od doby, kdy byl poprvé prezentován, to skutečně dvakrát vypadalo, že vinyl zanikne.

Jednou na začátku 20. let, když bylo zavedeno AM rádio. Bylo to kouzelné. Bylo to jako science fiction. Mohli jste pouštět elektřinu vzduchem a poslouchat ji v bedně ve svém domě vzdáleném několik set kilometrů. A prodej desek se propadl.

A hned po druhé světové válce, na začátku 50. let, bylo vynalezeno další médium, magnetická páska. V té době to bylo stereo. Byly tam dva kanály a vinyl byl stále monofonní.

Profil GZ Media: Společnost GZ Media navazuje na tradici Gramofonových závodů založených v roce 1948.

Od roku 1999 se jmenuje GZ Digital Media, později GZ Media.

Majoritním vlastníkem je Zdeněk Pelc.

Firma je největším producentem gramofonových desek na světě.

Kromě toho vyrábí zejména luxusní obaly.

Sídlí v Loděnici u Berouna.

Dceřiné firmy má i ve Spojených státech, Kanadě či Francii.

Nový výrobní závod staví v americkém Nashvillu.

Po světě zaměstnává přes dva tisíce lidí.

Takže to není poprvé, co se vinyl vrátil. Je to potřetí za posledních 100 let. A je to jediný formát, který přežil nové technologie, které ho následovaly. Kdo ví, co se stane? Ale já bych vinyl nepodceňoval.

GZ Media na začátku roku 2000 téměř zkrachovala. Je to známý příběh. Podle vás tedy většinový majitel Zděněk Pelc měl jen štěstí, že přežil?

Určitě v tom bylo i trochu štěstí. Ale on je chytrý. Jeden profesionální hráč golfu jménem Gary Player říkával: „Čím víc trénuji, tím víc mám štěstí.“ Musíte tvrdě pracovat a mít štěstí. Musíte být chytří a mít štěstí.

Vyrábíte vinyly v nedalekém Memphisu i v Kanadě. Nechystáte se teď spojit americké výrobní závody, abyste dosáhli větších úspor z rozsahu?

Všechny zdejší továrny zatím pracují dohromady. Jsme jedna rodina. V Česku máme mateřskou firmu. A jsme parta sesterských firem, které pracují společně. Budujeme tento závod na velkou kapacitu. Děláme to tak rychle, že je to, jako bychom stavěli letadlo, zatímco pojíždíme po ranveji a připravujeme se na start.

Vinyl má budoucnost

V Evropě očekáváme recesi. Kdo jsou vaši největší zákazníci?

Zákazníky GZ Media jsou hlavní nahrávací společnosti a další vlastníci práv. V Severní Americe se k budoucnosti vinylů stavějí velmi pozitivně. Zajímavé na této továrně je, že všechny desky, které vyrobíme příští tři roky, jsou už prodané.

Co se týče koncových zákazníků, na renesanci vinylu je důležité, že vždy reagovala na poptávku. Důvodem, proč jsme začali znovu vyrábět desky, je to, že lidé skutečně začali znovu kupovat a sbírat desky. Chtěli je.

Myslíte, že v tom hraje roli i sběratelství?

Průmysl se domníval, že když se přešlo na digitální distribuci hudby, jde jen o další prostředek pro doručení stejného produktu. A zjistili jsme, že většině lidí digitální kanál vyhovuje. Je to pohodlné, snadné, máte online přístup ke všemu.

Ale lidi, kteří chtějí mít k hudbě aktivnější, angažovanější vztah, chtějí mít i možnost ji vlastnit a sbírat. A nic se nevyrovná vinylu. Dobře udělaný vinyl zní úžasně. Je to zážitek.

Foto: Jiří Zatloukal, Seznam Zprávy +32

Kolik vinylů očekáváte, že letos vyrobíte tady v Nashvillu?

Budova byla prvního března ještě prázdná. První desku jsme vyrobili 22. června. V červenci jsme vyrobili 100 tisíc desek. V srpnu 250 tisíc desek. Tento měsíc vyrobíme téměř 400 tisíc desek. V říjnu očekáváme, že uděláme tři čtvrtě milionu záznamů, a odtud budeme dále růst.

Manažeři GZ Media mají možnost stát se akcionáři, když budou mít výsledky. Jste součástí tohoto programu?

Uvidíme. Je to na stole.

Je ve hře i vstup GZ Media na burzu?

Ve firmě existuje mnoho cest vpřed.

Jmenujte některé?

Předně, pokud jde o podniky, které vytvořili silní zakladatelé, jsou různé možnosti. Skutečná otázka zní, jak nejlépe uctít úspěch a vizi pana Pelce a v co doufá do budoucna.

V Evropě je velké téma inflace. Chystáte se do Nashvillu přesunout část výroby z Česka, kde mají firmy vysoké náklady hlavně na energie?

Především bych řekl, že ekonomická situace v Evropě je nyní horší než tady ve Spojených státech. Nicméně i tady začínáme pozorovat inflaci.