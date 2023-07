Od bitky v kleci k přeměřování. Musk se opřel do Zuckerberga

Majitel Twitteru Elon Musk navrhl, aby si s Markem Zuckerbergem „doslova změřili ptáky“, což je jeho nejnovější výpad proti konkurenčnímu miliardáři. Napsal to britský deník Guardian .

Podle webu Techcrunch dosáhl do pondělí, tedy jen za pár dnů, počet uživatelů aplikace Threads 100 milionů, což je úctyhodný nástup.

Podle Matthewa Prince, šéfa společnosti Cloudflare, která se zabývá internetovými službami, klesá také návštěvnost webových stránek Twitteru, což dává do souvislosti s přechodem uživatelů na alternativní platformy, jako jsou právě Threads, BlueSky či Mastodon.

Při spuštění služby Threads Zuckerberg řekl: „Cílem je, aby byla při svém rozšiřování přátelská. Myslím, že je to možné a že to nakonec bude klíčem k jejímu úspěchu.“

„To je jeden z důvodů, proč Twitter nikdy neuspěl tak, jak by podle mě měl, a my to chceme udělat jinak,“ dodal.