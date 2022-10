Stovka nejbohatších Čechů za rok zbohatla o půl bilionu. Žebříčku vévodí žena

Do desátého ročníku žebříčku nejmovitějších Čechů podle časopisu Forbes se v letošním roce probojovalo sedm nováčků. Celková hodnota majetku stovky nejbohatších lidí v tuzemsku letos činí 2,1 bilionu korun. První desítka nejbohatších ale zůstává pro letošek stejná jako vloni, pouze se mírně proměnilo pořadí.

V první pětce se dokonce meziročně nic nezměnilo. V čele žebříčku, a to stále s velkým náskokem, zůstává Renáta Kellnerová s rodinou (385,2 mld. Kč). Nic na její pozici nezměnil ani fakt, že v pandemickém roce 2020 utrpěla společnost PPF svou první historickou ztrátu převyšující sedm miliard korun. Loni se holding vrátil do černých čísel. V čistém vydělal téměř šest miliard. Právě Renáta Kellnerová je majoritní akcionářkou skupiny, a to s podílem 59,358 procenta.