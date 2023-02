Z Londýna do Astany. Na stěhování sídla ruského těžaře zlata může vydělat i PPF

Ruský těžař Polymetal, s jehož akciemi se obchoduje na londýnské burze, se stal symbolem problémů se vzájemnými sankcemi mezi západními zeměmi a Ruskem kvůli válce na Ukrajině. Donedávna přitom firma těžící zlato patřila k nadprůměrně ziskovým firmám a byla zařazena do indexu stovky největších firem obchodovaných v Londýně.

Ve společnosti má podíl i tuzemská skupina PPF a od roku 2008 už díky tomu vyinkasovala vysoké dividendy. Poptávka po zlatě totiž roste a v roce 2022 se dostala na nejvyšší úroveň za více než deset let. Zlato kupují masivně centrální banky včetně České národní banky, aby se ochránily proti výkyvům trhů v současné éře velkých geopolitických otřesů.

PPF tak jen v roce 2021, kdy byla vyplácena dvakrát a v rekordní výši, získala podíl ze zisku přes 450 milionů korun.

V ruském těžaři přitom dnes PPF vlastní „pouze“ 3,3procentní podíl. Po svém vstupu do firmy v roce 2008 vlastnila celou čtvrtinu firmy, v níž je největším akcionářem ruský miliardář Alexander Nesis, někdejší blízký byznysový spolupracovník zesnulého Petra Kellnera.

Polymetal nyní oznámil, že se chystá přesunout své sídlo z britské jurisdikce Jersey do Kazachstánu, aby mohl anglo-ruský těžař zlata oddělit ruský a kazašský byznys a zvýšit svou hodnotu pro akcionáře.

Hodnota Polymetalu se prudce propadla po ruském vpádu na Ukrajinu před rokem. Devátý balíček sankcí EU přijatý v prosinci totiž zakazuje nové investice do ruského těžebního sektoru. Hodnota podílu skupiny PPF tehdy poklesla o téměř 5,6 miliardy korun na necelých 900 milionů korun. Dnes činí hodnota tohoto podílu stále jen zhruba miliardu korun.

„PPF je minoritní a pasivní akcionář společnosti Polymetal bez vlivu na její rozhodovací procesy,“ uvedl pro SZ Byznys bez dalšího komentáře ředitel komunikace skupiny PPF Leoš Rousek.

Nový domicil, nové zisky

PPF nemá možnost aktuálně svůj podíl prodat a může pouze doufat, že se v budoucnu hodnota výdělečného těžaře zlata znovu zvýší. Po přesídlení do Kazachstánu by Moskva mohla společnosti povolit rozdělení jejích aktiv a vyčlenění kazašských a ruských dolů do samostatných subjektů.

Rusko zakázalo prodej aktiv těžařů zlata se sídlem ve „znepřátelených“ lokacích, jako jsou například Normanské ostrovy v Lamanšském průlivu (především Jersey a Guernsey), kde Polymetal sídlí. Tyto oblasti sice nejsou součástí Spojeného království, ale spadají pod britskou korunu, a jejich hlavou je tedy král Karel III.

„Umožnilo by to obnovit hodnotu pro akcionáře, protože v Kazachstánu by vznikla nová firma, na kterou by se nevztahovaly sankce,“ uvedl na konferenci pro investory generální ředitel Vitalij Nesis, bratr Alexandra Nesise.

Dodal, že změna domicilu by mohla být dokončena do třetího čtvrtletí letošního roku, což by umožnilo následné rozdělení možná už v prvním čtvrtletí roku 2024.

Oddělením majetků v Rusku a v Kazachstánu by se akcionáři kazašských dolů, které loni tvořily více než polovinu zisku společnosti, mohli znovu dočkat příznivější hodnoty firmy. Tato struktura by také umožnila akcionářům v ruských dolech získávat dividendy, které jsou v současné době blokovány.

Skupina Polymetal vlastní osm zlatých a stříbrných dolů v Rusku a dva v Kazachstánu. Její hlavní holdingová společnost je registrována na Kypru a vlastní ji subjekt se sídlem v Jersey, který je kótován na londýnské burze. Po dokončení změny sídla by se akcie Polymetalu v Londýně zřejmě přestaly obchodovat.