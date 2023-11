Zemřel Charlie Munger

„Berkshire Hathaway by se nikdy nevypracovala do své současné pozice bez Charlieho inspirace, vědomostí a pomoci,“ napsal v prohlášení Buffett. „Charlie mě naučil hodně o cenění podniků a lidské povaze,“ řekl také čtvrtý nejbohatší muž světa o svém investičním partnerovi v roce 2008. Připomněla to agentura AP.