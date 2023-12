Obrat českých videoherních firem byl loni 7,5 miliardy, vyrostl o šest procent

V roce 2022 v Česku vzniklo 37 hotových základních her. Zároveň také čeští vývojáři vyvinuli 21 mobilních her volných ke stažení, 21 rozšíření k základním hrám (DLC) a dvě hry vyšly v takzvaném early accessu, tedy v neúplné testovací verzi už vhodné pro hraní.

V České republice je 155 herních studií. V minulém roce vzniklo osm nových startupů, oproti roku 2021 to bylo o sedm méně. Více než polovina herních vývojářů fungovala v Praze, jedna pětina v Brně a pět procent ze všech studií sídlilo v Ostravě. Tři čtvrtiny firem měly méně než deset členů. Více než 250 zaměstnanců v herním průmyslu zaměstnávalo jedno procento firem. Na daních firmy odvedly 399 milionů korun, o čtyři miliony více.

Téměř celá videoherní produkce byla závislá na vývozu her do zahraničí. Největšími trhy pro Česko byly tradičně hlavně Spojené státy americké. Následovala Velká Británie, Německo, Francie a Čína. Téměř 65 procent všech zaměstnanců pocházelo z tuzemska. Nejčastěji zaměstnávaní cizinci byli z Ukrajiny a USA. V Česku ale na vývoji her pracovala také řada Slováků, Poláků a Nizozemců.