Cash Only: Americké dělníky obchází smrt ze zoufalství. Čeká to i Česko?

Na tento fenomén předloni upozornil laureát Nobelovy ceny za ekonomii Angus Deaton s kolegyní Anne Case. Všimli si, že takto předčasně zemřelo v posledních dekádách zbytečně na 600 tisíc lidí (pro srovnání – na covid-19 zemřelo ve Spojených státech něco přes milion lidí). Společné je této skupině lidí – kromě středního věku a barvy pleti – především to, že patří k dělnické třídě, jsou to lidé bez univerzitního diplomu.

Na to, proč umírají dřív než ostatní, se akademici snaží odpovědět v knize Smrt ze zoufalství (Deaths of Despair, 2020). Fenomén je o to překvapivější, že 20. století bylo pro Ameriku fenomenálně úspěšné. Za sto let se průměrná délka života Američanů v době narození zvýšila ze 49 na 77 let, kvalita života a bohatství šly neuvěřitelně nahoru.