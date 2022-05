Cash Only: Bude vláda zachraňovat obchodníky s elektřinou?

Bezprecedentní zdražování energií nezasahuje jen firmy a domácnosti, ale vytváří i zcela nová systémová rizika. Prudké výkyvy cen komodit totiž mohou brzy smést i některé velké obchodníky s energiemi, což by mělo větší důsledky než krach Bohemia Energy.

Firmy obchodující s komoditami od elektřiny přes zemní plyn a uhlí až k vzácným kovům totiž v současných volatilních časech potřebují obrovské množství hotovosti, aby se udržely při životě. Té se jim často nedostává, a když řeknou ne i banky, bude muset do hry vstoupit vláda nebo centrální banka.

Tento svět však zmizel. Firmy si nevěří, protože ceny komodit se extrémně hýbou, a kdyby protistrana nedodala slíbenou komoditu, nemusely by jim stačit peníze na to, aby okamžitě nakoupily náhradní elektřinu či plyn a dodaly je podle smlouvy svým zákazníkům.

Dnes funguje obchodování na burze následovně. Představte si, že ČEZ, což je největší obchodník s komoditami v Česku, prodal na podzim svou elektřinu například za 100 eur za megawatthodinu. Dnes nicméně elektřina stojí 200 eur, takže ČEZ musí v hotovosti na burzu doplnit dalších sto eur na úroveň současné tržní ceny elektřiny, a to až do doby, než se kontrakt vypořádá. Je to obrovský nápor na hotovost, a ČEZ má takto dnes na burze kvůli zajištění vysoké desítky miliard korun.