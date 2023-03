Cash Only: Deficity rozpočtu byly nemorální. Dnes jsou nezbytné

Čtete ukázku z newsletteru Cash Only, ve kterém Martin Jašminský, Zuzana Kubátová a Jiří Zatloukal každý pátek komentují dění v českém byznysu. Pokud vás Cash Only zaujal, přihlaste se k odběru newsletteru.

Spojené státy se jako ekonomická supervelmoc drží hlavně kvůli tomu, že dolar se používá jako světová měna v obchodě, finančnictví i jako rezerva v centrálních bankách. Více než 400stránková kniha ekonomického veterána Alana S. Blindera popisuje, jak se vyvíjela měnová a fiskální politika USA od roku 1960 do současnosti. Je to poutavé čtení.

Mají ale tyto dějiny nějaký směr, jímž by se ubíraly? „Žádná pointa neexistuje. Je zřejmé, že komplikovaná souhra myšlenek, událostí, měnové politiky a reálné politiky, která je hlavním tématem knihy, neprobíhala lineárně. Spíše to vypadalo jako soukolí, které je částí jiného většího soukolí, které se donekonečna točí v čase a prostoru,“ říká o své knize Blinder, který většinu kariéry strávil výukou na Princetonu, ale načas si odskočil na post člena Rady ekonomických poradců prezidenta (za Clintona) a místopředsedy Federálního rezervního systému (za Alana Greenspana).

Název Blinderových dějin samozřejmě evokuje ekonomickou klasiku Miltona Friedmana a Anny Schwartzové A Monetary History of the United States, 1857-1960. Blinderův záběr je ale širší o fiskální politiku vlády Spojených států.

Zásadní zlom přišel podle autora s nástupem Ronalda Reagana v roce 1981. Reagan paradoxně vyhrál volby tím, že plísnil svého předchůdce Jimmyho Cartera za vysoké rozpočtové schodky. Ale hned na začátku Reaganovy éry se rozpočtový schodek zvýšil z 2,5 procenta HDP ve fiskálním roce 1981 na téměř šest procent HDP ve fiskálním roce 1983, tedy největší schodek v poměru k HDP od druhé světové války. Reagan tvrdil, že jeho investiční program přinese vyrovnaný rozpočet do čtyř let.

Masivní vládní výdaje chystal na záchranu ekonomiky po roce 2008 – za největší krize od třicátých let 20. století – i Barack Obama, ale republikáni je v celé výši neschválili, takže jsme v minulé dekádě viděli o to agresivnější měnovou politiku nulových sazeb od šéfa Fedu Bena Bernankeho.

Česko by však nic podobného nemělo zkoušet. Spojené státy mají oproti zbytku světa horentní výsadu, že o americké dolary je nesmírný zájem a stále existuje množství investorů, firem i států, kteří „greenbacky“ chtějí a potřebují. Pro Česko to neplatí, takže se může stát, že nám nikdo nepůjčí a státní dluhopisy bude – jako v Japonsku – kupovat Česká národní banka. To by nebylo dobré vysvědčení.