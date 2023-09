Cash Only: Jaderná analýza Ministerstva financí stojí na vodě

Čtete ukázku z newsletteru Cash Only, ve kterém Martin Jašminský, Zuzana Kubátová a Jiří Zatloukal každý pátek komentují dění v českém byznysu. Pokud vás Cash Only zaujal, přihlaste se k odběru newsletteru.

Stručný, ani ne pětistránkový materiál končí optimistickým závěrem: „České veřejné finance jsou schopny výstavbu čtyř jaderných bloků zajistit prostřednictvím návratné finanční výpomoci (rozuměj půjčky, poskytnuté investorské společnosti ČEZ – pozn. red.).“ Chystaná obří investice by také neměla zhoršit rating České republiky u mezinárodních agentur.

Samotná analýza ovšem obsahuje hlavně dlouhý výčet podmínek a předpokladů, které bude třeba dodržet, aby Česko obří jaderná investice nezruinovala. Ve hře je zkrátka ještě mnoho neznámých. A to zdaleka nejen těch finančních.

To by znamenalo náklady na jeden blok kolem půl bilionu korun. Jenomže tyhle odhady jsou dost na vodě. Analýza ani náznakem neříká, jak k nim autoři materiálu došli. Odhadovat předem náklady energetické investice rozložené na dvacet let v době, kdy se celý sektor bouřlivě vyvíjí, na svět přicházejí nové technologie, zcela se mění systém fungování trhu a objevují se nová, ještě nedávno nečekaná rizika, je ošidné.